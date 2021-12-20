Başkan Demir, Subaşı projesini inceledi

SAMSUN (Habermetre) - İl genelinde estetik düzeyi ve kullanıcı konforu yüksek otoparkları Samsun'a kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeraltı Mekanik Otopark ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi'ni yerinde inceledi. Beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram ile birlikte Subaşı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, yaptıkları projelerin yaşam alanı kalitesini arttıracak çalışmalar olduğunu vurguladı.

Yeraltı Mekanik Otopark ile birlikte bölgeye Tarihi Sa'di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi'ni de yeniden kazandıracaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaları tüm hızla süren projemizde geri sayım başladı. Bölgeyi hem tarihi dokusuna uygun hem de otopark sorununa çözüm getirecek çalışmayla cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren şehrin her sorununa nitelikli ve vizyoner çözümler getirdiklerini söyleyen Başkan Demir, "Buradaki ticareti rahatlatabilmek adına bu bölgede otopark ihtiyacımız vardı. Sıkıntılı olan bölgeleri çözüp, fonksiyonuna uygun şekildeki uygulamalarıyla milletimizin hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, incelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek 'Hayırlı işler' diledi. Esnafın sorunlarını dinleyip sohbet etti. Yapılan çalışmalar hakkında da esnafa bilgi paylaşımında bulundu.

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