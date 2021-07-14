Başkan Demir: "Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz"

Başkan Demir: "Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz" Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Meydan düzenlemesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi 71 araçlık 8 yeni taksi durağı meclisten geçti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mevcut Cumhuriyet...

Başkan Demir: "Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı

Meydan düzenlemesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi

71 araçlık 8 yeni taksi durağı meclisten geçti

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mevcut Cumhuriyet Meydanı'ndan bahsederek, "Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz. Orası meydan değil. Orası geçiş hattı. Meydan düzenlemesini şehir için yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen 59 maddenin görüşüldüğü toplantıda maddeler görüşülerek karara bağlandı.

'Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın imar planına işlenmesi ve meydan kullanımı oluşturulmasına ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi konuşulurken, Millet İttifakı meclis üyelerinin meydan düzenleme projesi kapsamında Ziraat Bankası ve yanındaki otelin de projeye dahil edilerek yıkılmasının 'imza proje' olarak akıllara kazınacağının söylemesi üzerini konuşan Başkan Mustafa Demir, "Tarihi dokuda Ziraat Bankası'nın orada 2 katlı bir binası vardı. Geçmiş dönemde o binaya yüksek katlı imarın verilmesi de yanlıştı. Arkasına bir otel yapıldı. İlerisine bir otel daha yapıldı. Yeni bina bunlar. Onlar da bu projeye dahil edilebilir ama proje maliyetine tüm alan kadar maliyet bindiren şeyler. Bir de meydan kavramında iş hanlarına imar verilmeden Bafra İş Hanı'nın kamulaştırılması da tartışılmıştı. Cumhuriyet İş Hanı'na daha sonrasında imar verildi, arkasına doğru da bu devam etti. İşin geçmişini biliyoruz. Site Camii'nin etrafından parka kadar olanı kaldırıyoruz. Meydanı park ile birleştiriyoruz, bir de iş hanlarını kaldırıyoruz. Vatan Bilgisayar'ın olduğu yer köşe. Arabayla gidelim meydana giriş kısmına. Dışarıdan gelen birisi meydana gelene kadar orada meydan olduğunu bilmesi asla mümkün değil. Ziraat Bankası 2. kademede. Gelir bir yönetim, mali durumu ona el verir, o kararı alıp, orayı da proje içine katabilir. Oradaki iş hanlarında 700 kişi çalışıyor olabilir. Oradaki insanlar başka bir yere naklolacaklar. Kamulaştığı için işini bırakacak, terk edecek olan arkadaş olabilir mi? Olursa da bunlar gidermek için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

"Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz"

Samsun'da şu anda bir meydan bulunmadığına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Samsun gibi bir yerde Cumhuriyet Meydanı, 'İlkadım' şehrinde böyle bir meydanın gerçekleşmesi, o tarihi dokunun gerçekleşmesi Samsun için çok önemli bir kavram. Şu anda biz meydanı olmayan bir şehiriz. Orası meydan değil. Orası geçiş hattı. Kimsenin orada oturduğunu, randevulaştığını filan görmezsiniz. Bunu kent için yapıyoruz. Gönül belediyeciliğini üst düzeyde yapıyoruz. Sınır tespiti konusunda bu projeyi daha önce bu meclisten geçirdik. Bu düzenleme ile kaldırılan yerlerin üzerine ticari bir şey yapmayacağız. Meydan olarak düzenleyeceğiz. Burası için meydan projesi hazırlayacağız. Bütün önerilere de açık. Samsun için çok önemli olan bir çalışmaya hep birlikte herkesin katkı vermesini bekliyorum. Kamulaştırmalar bilirkişi marifetiyle oluyor. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil" şeklinde konuştu.

Site Camii çevresi hakkında da bilgi veren Demir, şunları söyledi:

"Site Camii'nin orayı beraber gezelim. Öyle bir vaziyette kalmasını isteyebilir miyiz? Oradaki insanları mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız. 'Ziraat Bankası ve oteli projeye karsak doğru olur' demek doğru bir yaklaşım değil. Yapılan çalışma gerekli ve doğrudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da projeye partner. Resmi Gazete'de de Cumhurbaşkanlığı onayı ile yayımlandı. Süreci işletiyoruz. Değer takdirleri, tespitleri yapılacak. Şu anda proje hazırlığı noktasındayız. İnşallah çok nitelikli bir proje hazırlayıp, hayata geçireceğiz."

Madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

71 araçlık 8 yeni taksi durağı

Mecliste ayrıca Samsun'a kazandırılacak yeni taksi durakları da belli oldu. Buna göre ihtiyaca binaen 5 araçlık Kurupelit Taksi Durağı, 10 araçlık Yeni Mahalle Taksi Durağı, 10 araçlık Çobanlı İskele Taksi Durağı, 5 Araçlık Mimar Sinan Taksi Durağı, 8 Araçlık Balaç Taksi Durağı, 8 araçlık Örnek Sanayi Taksi Durağı, 15 araçlık Fuar Taksi Durağı ve 10 araçlık İlçe Terminali Taksi Duraklarında 10 yıl süreyle çalışacak taksi durak yerlerinin ihale edilmesi için encümene yetki verilmesi teklifi de oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür