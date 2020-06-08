Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi
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Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi

- Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi 1919 santimetre yüksekliğinde anıt yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'a yakışır bir futbol anıtı için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Millet Bahçesi'nde Samsunspor anıtı için çok güzel bir yer ayırdık.

08.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:51

- Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi

1919 santimetre yüksekliğinde anıt yapılacak

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'a yakışır bir futbol anıtı için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Millet Bahçesi'nde Samsunspor anıtı için çok güzel bir yer ayırdık. Yılbaşına kadar hayata geçer" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi'ne yapılacak olan Samsunspor 20 Ocak Anıtı ile ilgili açıklama yaptı. Samsunspor 20 Ocak Anıtı'nın Millet Bahçesi'ne yapılması ile ilgili 4 ay önce meclis kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Demir, anıt ile ilgili tüm çalışmalara başlandığını ve 19 metre 19 santim olacak anıtın 2020 sonuna kadar yapılacağını söyledi. Demir, "20 Ocak 1989'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu futbol şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve Samsunspor'a yakışır çok şık bir futbol anıtı yapmak için çalışmamız devam ediyor. Uygulama projemiz bitti. Şu anda fen işlerinde ihale dosyası hazırlıkları yapılacak. Yıl sonuna kadar biz onu yapacağız. Sanıyorum yılbaşına kadar hayata geçer" diye konuştu.

Mustafa Demir, anıt hakkında ise, "1919 santimetrelik bir anıt yapacağız. Millet Bahçesi'nde yerini ayırdık. Projesi hazır. Gecikme yok. 1919 santimetre yüksekliğinde güzel bir kaide üzerinde olacak. Üzerinde, kazada vefat eden futbolcu ve antrenörlerin isimleri ve fotoğraflarını yer aldığı bir top şekli olacak. 19 metre 19 santimetrelik anıt, çok güzel bir ışıklandırmayla Samsun'un her yerinden görülebilecek" şeklinde konuştu.

Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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