Başkan Demir: "Samsun'un huzur ve güvenliği için el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

21.08.2019 12:11

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Adalet ve hukuk sistemimizin çok değerli yöneticileri ile Samsun'un huzur ve güvenliği için el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'i ziyaret etti. İlk olarak Mersin'in Tarsus ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kılıç'ı ziyaret eden Başkan Demir, Kılıç'a 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Başkan Demir, görev yaptığı yerlerde önemli başarılara imza atan Başsavcı Kılıç'ın bu çizgiyi Samsun'da da devam ettireceğine inandığını söyledi.

"Kurumlarla uyum önemli"

Daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Alver'i de makamında ziyaret eden Başkan Demir, "Samsun'da huzur ve güvenliği sağlamak için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bizim için kurumlarla uyum içinde çalışarak kentimize hizmet etmek önemli. Adalet ve hukuk sistemimizin çok değerli yöneticileri ile Samsun'un huzur ve güvenliği için el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA