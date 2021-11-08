Başkan Demir: Samsun tarihi dönem yaşıyor

SAMSUN (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. 61 maddenin görüşüldüğü toplantıda kent ekonomisine katkı sağlayacak gelişmelerle ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclis üyelerine bilgi verdi. Uzun süredir kentin gündeminde yer alan Bafra Sera OSB'nin ticari sicil kaydı yapılarak tüzel kişiliğe kavuştuğunu belirten Başkan Demir, "1194 dekar alanda 30 sera parseli olacak şekilde düzenlediğimiz Bafra Sera OSB'nin kuruluşuyla ilgili süreç hızlandı. OSB artık tüzel kişiliğe kavuştu. TİGEM arazisinde hayata geçirmek için araziyle ilgili değer tespit çalışmaları başladı. Ardından hemen gerekli görüşmelere geçeceğiz. Süreç tamamlandığında organize sanayi bölgemizi şehrimize kazandırmış olacağız. Burada fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği planlıyoruz. Ayrıca OSB içerisinde sanayi parsellerine de yer verilmiş olup bu parsellerde paketleme tesisi, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile salça ve turşu fabrikası gibi işletmeler faaliyet gösterecek. Samsun'a şimdiden hayırlı olsun" dedi.

ÖNERİLERE AÇIĞIZ

TEKNOFEST ile ilgili T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Samsun ziyaretine ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Sanayi bakan yardımcımız ve valimizle birlikte gerekli incelemeleri yaptık. Bununla ilgili belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızın da katılımıyla geniş bir toplantı da gerçekleştirdik. Yapmamız gereken işler vardı bunlar netleşti. Valimiz ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla Gaziantep'e ziyarette bulunacağız. TEKNOFEST' in dışında Samsun'a ait sosyal, kültürel ve sanatsal olarak, festivali çok sayıdaki etkinlikle çeşitlendirmek istiyoruz. Bu konuda önerilere açığız. İnşallah başarılı bir şekilde ikincisini Samsun merkezli TEKNOFEST' i yapmış olacağız. Bakanlıklarımızdan da destek ve katkı sözü aldık. Zor bir festival sürecini sizlerle birlikte başarmış olacağız" diye konuştu.

TEKNOFEST'in bilgi ve iletişim noktasında Samsun'a önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Başkan Demir, şunları söyledi:

EKONOMİK BÜYÜMEDE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ

"Bunlardan en önemlileri olan Bilim ve Teknoloji Merkezini en son sistemlerle şehrimize kazandırmış olacağız. Orada yine 'Teknopark Kuluçka Merkezi' diye bir birim de oluşturacağız. Bu da Türkiye'de uygulanan ilk modellerden birisi olacak. Bu yıllar Samsun için tarihi dönüm noktaları taşımaktadır. TEKNOFEST ve tahsisler başlayıp inşaatı başlayacak Bafra Sera OSB'den sonra şehrimizde artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Şuan ekonomik büyüme açısından Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Türkiye'nin ekonomik büyümesi ise dünyada ikinci sırada. Hep birlikte buna odaklanalım. Gayretimizi, enerjimizi, bütün imkan ve kabiliyetlerimizi de buna kanalize etmeye devam edeceğiz. "

"Verimli çalışmalara imza atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şöyle devam etti:

SİZLERLE BİRLİKTE BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ

"Geldiğimiz nokta itibariyle ilçe belediyelerimiz de dahil Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde çok hayırlı çalışmaları başardık. Başarmaya da devam ediyoruz. Sorumluluğumuz ise Türkiye'ye örnek olmaktır. Kardeş şehir Bosna Hersek'ten Brçko Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin ziyareti oldu. Daha önce telekonferansla görüşmüştük. Kendilerini Samsun'a davet etmiştik. Bosna ve Türkiye büyükelçilerimizle birlikte belediye başkanı ve heyeti şehrimize geldi. İyi bir çalışma oldu. Bosna Hersek Cumhuriyeti bizim için çok önemli. Yılbaşından önce karşılıklı işbirliği noktasında gidip ziyaret etmeyi planlıyoruz. Orada güzel bir organize sanayi bölgesi kuruyorlar. Orada da incelemelerde bulunacağız. 2022 yılında kardeş belediye ilişkilerimizle ilgili çalışmalarımız var. Sizlerle birlikle gidip başarılı çalışmalara imza atacağız. Bunun ülkeler ve şehirlerarasında güçlü iletişim, bağ ve köprüyü kurma noktasında görevimizi yerine getirmiş olacağız. Bunu iki belediye ilişkisi ile bırakmayıp ekonomik, kültür, sosyal ve ticari yatırımlar noktasında da inşallah kardeş belediyeciliği iyi bir vasıta olarak değerlendireceğiz. "

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