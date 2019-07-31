Başkan Demir: "Samsun için var gücümüzle çalışacağız"

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun için, gelecek nesil için, ülkemiz için, var gücümüzle çalışacağız. Yorulmak yok, durmak yok" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelerde sürdürdüğü 'Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları'nın 14'üncüsünü Kavak'ta gerçekleştirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratlarının tam kadro yer aldığı toplantıda Başkan Demir, muhtarları tek tek dinleyerek ilettikleri sorunlarla ilgili sorumlu birim temsilcilerine notlar aldırdı.

"Kavak'ın kentleşmesine yön verecek bir mahalle kurmayı hedefliyoruz"

Burada muhtarlara seslenen Başkan Demir, Kavak'ın kalkınması adına güzel çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Muhtarlarımızı tek tek dinledikten sonra, Büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratlarımızla birlikte tekrar bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bizim Kavak merkez ve mahallelerle ilgili projelerimizi, ilçe belediye başkanımızın da seçim kampanyasında ifade ettikleri ve kamuoyuna açıkladıkları projeleri değerlendirmeye tabii tutacağız. Örneğin biz seçim kampanyasında Kavak'ta bir mahalle kurmaktan bahsettik. Kavak'ın kentleşmesine yön verecek bir mahalle kurmayı hedefliyoruz. İlçe belediye başkanımızın bize bir arazi üretmesi durumunda 250 – 400 konutluk yatay mimari diye ifade ettiğimiz, bizim kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun, hemen hemen tüm ihtiyaçlarını o proje kapsamında karşıladığımız, mahalle kültürünü oluşturan bir mahalle kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"Kavak Organize Sanayi büyütülecek"

Kavak Organize Sanayi Bölgesi'ne de değinen Başkan Demir, "OSB ile ilgili projelerimiz var. Sanayi bölgemizi büyüteceğiz. İlçe belediye başkanımızın küçük sanayi ve diğer alanlarla ilgili projeleri var, onları da değerlendireceğiz. Tüm bu çalışmaları 5 yıllık takvime bağlayacağız. Küçük sanayi sitesi, mahalle oluşumu, alt yapı gibi tüm hizmetleri, projeleri 5 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir gelecekte Samsun'a geleceğini de açıklayan Başkan Mustafa Demir, şöyle devam etti:

"Hedefimiz belediyeciliğin kendi imkan ve kabiliyetlerini çok verimli, kaliteli alanlara kaydırmaktır. Bunu sizlerle birlikte yürüyerek yapacağız. Milletvekillerimizin, Ankara'da görev yapan arkadaşlarımızın da oradaki imkanlarını bu işe dahil edeceğiz. Merkezi hükümetin imkanlarını da bu işe kanalize edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da Samsun'a karşı özel bir ilgisi var. Yakın bir gelecekte de Samsun'da olacak ve ilçeleri de dolaşacak. Onun da gücünü arkamıza alarak önümüzdeki 5 yılı çok verimli bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Biz attığımız her adımda sizleri düşünüyoruz. Daha güzel bir Samsun'u hep birlikte inşa edeceğiz. Bizim yolumuz da hedefimiz de hizmet. Yoktan var etmeyeceğiz ama elimizde olan imkanları da çok iyi kullanacağız. Önümüzdeki 5 yıl haktan, hukuktan, hakkaniyetten, samimiyetten, gayretten ayrılmayacağız. Samsun için, gelecek nesil için, ülkemiz için, var gücümüzle çalışacağız. Yorulmak yok, durmak yok" - SAMSUN

Kaynak: İHA