Başkan Demir: "Samsun'daki huzurevimizde bir tane vaka olmadı"
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Başkan Demir: "Samsun'daki huzurevimizde bir tane vaka olmadı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, huzurevi sakinlerini çok iyi koruduklarını söyleyerek, "Korona virüs sürecini dünyada en iyi yöneten ülke Türkiye. İtalya'da yaşlılar huzurevlerine bile giremediler.

Başkan Demir:
16.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:28

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, huzurevi sakinlerini çok iyi koruduklarını söyleyerek, "Korona virüs sürecini dünyada en iyi yöneten ülke Türkiye. İtalya'da yaşlılar huzurevlerine bile giremediler. Samsun'daki huzurevimizde bir tane vaka olmadı" dedi.

Korona virüs salgınında verdiği mücadele ile dünyaya örnek olan Türkiye, alınan tedbirlerin uygulanması noktasında da başarılı bir sınav vermeye ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu süreçte il genelinde uyguladığı çalışmalarla ön plana çıktı. Virüsün görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hem 65 yaş ve üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hem de periyodik dönemlerde birçok alana yapılan dezenfekte çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde de olağanüstü tedbirler uyguladı.

Mart ayından itibaren ziyaretçi yasağından sabit vardiyalı çalışma sistemine, düzenli ateş ve sağlık takibinden dezenfeksiyona kadar pek çok önlemin devreye alındığı ve 59 kişinin kaldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bu süreçte herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Dünyada bu durumu en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 83 milyon, 81 vilayet, günü gününe bilgileri alarak takip ederek bir süreci yaşadık. İtalya'da yaşlılar huzurevlerine bile giremediler. Samsun'daki huzurevimizde bir tane vaka olmadı. Bu süreçte onları çok iyi koruduk" diye konuştu.

"İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona testleri düzenli olarak uygulandı"

Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü anlardan itibaren huzurevini karantina altına aldıklarını dile getiren Başkan Demir, "Huzurevi sakinlerimizin sağlığı için tedbirleri en üst seviyeye çıkardık. Çalışanların taşıyıcı olarak yaşlılara hastalık bulaştırmaması için 14'er günlük periyotla çalışma düzenine geçirildi. Böylece personelimiz 14 gün boyunca hizmet ettiği yaşlılarla birlikte aynı yerde kaldı. Personelimize huzurevine girişinden iki gün öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona testleri düzenli olarak uygulandı. Burada kalan sakinlerimiz KOAH, tansiyon ve kalp hastası. Risk grubu en yüksek hastalıklar. En küçük detaya bile dikkat ederek aldığımız önlemlerle ne personelimizde ne de huzurevi sakinlerine yapılan testlerde tek bir pozitif vaka görülmedi" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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