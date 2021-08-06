BAŞKAN DEMİR SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Demir, Alabalık deresine ışıklandırma sistemi yapılarak halkın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştüreceklerini, şehir girişlerine Ardahan'ımızı güzelleştirecek görsel çalışmaların yapılacağını, ayrıca mahalle aralarında ki stabilize ve kilit parke yolların...