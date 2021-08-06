BAŞKAN DEMİR SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Demir, Alabalık deresine ışıklandırma sistemi yapılarak halkın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştüreceklerini, şehir girişlerine Ardahan'ımızı güzelleştirecek görsel çalışmaların yapılacağını, ayrıca mahalle aralarında ki stabilize ve kilit parke yolların...
Başkan Demir, Alabalık deresine ışıklandırma sistemi yapılarak halkın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştüreceklerini, şehir girişlerine Ardahan'ımızı güzelleştirecek görsel çalışmaların yapılacağını, ayrıca mahalle aralarında ki stabilize ve kilit parke yolların yenilenerek Ardahan'ı özel bir kent haline getireceklerini söyledi.
Başkan Demir'e saha gezisinde Fen İşleri Müdürü Seçil Avşar ve İmar ve Şehircilik Müdürü Elif Şenel, eşlik etti.
Kaynak: Habermetre