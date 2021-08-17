Başkan Demir: "Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demir: "Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz"

Başkan Demir: 'Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Demir, Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısında Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sıkıntılarını anlattı. Yaşam zorlukları, istihdam ve eğitim gibi sorunları hakkında bilgi veren Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ömer Gezginci ve 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci, Başkan Demir'den destek istedi.

İlçenin Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerindeki vatandaşların tüm sorunlarını bildiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sorunları çözmek için bir araya geldiklerini belirtti. Roman vatandaşların gelecekle ilgili istikbali noktasında önemli bir vizyon proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Demir, yaşam sıkıntılarını ortadan kaldırmak için büyük bir mahalle kuracaklarını açıkladı.

"Mükemmel büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Roman vatandaşlarımızı kalben seviyoruz. Her bir yavrumuzun gelecek istikbali noktasında katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle yaşam koşullarınızı iyileştirmemiz lazım. Nüfusunuz artıyor. Genişleme imkanı yok. 2 bin 640 nüfus var. Bunun için de mülkiyet haklarınızla birlikte kalıcı ve alt yapısıyla mükemmel büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Yer arayışı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "İstikbali daha parlak, 'ne olacağız' kaygısı taşımayacağınız bir dokuya, kültür, örf ve adetlerini yaşatabileceğiniz, mutlu olacağınız bir mahalle için de yer arayışındayız. Öyle bir mahalle kuralım ki dünyaya örnek olsun" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la görüştüklerini söyleyen Başkan Demir, "Bakanlarımızla bu konuyu konuştuk. Gerekli destekleri verecekler. Çeşitli yerler var. Yeni yerleşim yerlerinde alt yapısı ve planlaması daha sağlam oluyor. Yeni yeri birlikte değerlendireceğiz. Yavuz Selim'deki Roman vatandaşlarımız mülkiyet sahibi. Ama onlar da rahat değil. Çünkü plansız bir yapılaşma söz konusu. Orada da kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Süreç için biraz sabır istiyoruz. İsabetli bir yer seçip bir daha taşınmamanız noktasında hata yapmamamız lazım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: 'Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz'
Başkan Demir: 'Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz'
Başkan Demir: 'Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Mustafa Er Fatih Terim Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Demir: "Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:06:54. #1.14#

title