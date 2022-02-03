Başkan Demir: "Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz"

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "SAMULAŞ'ın içeriği değişti. Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz. Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'de (SAMULAŞ) gerçekleştirmeyi planlandığı yeni proje ve hedeflerini açıkladı. SAMULAŞ'ın yapısında değişiklikler olacağını belirten Başkan Mustafa Demir, "63 tane yeni otobüs aldık. Bu otobüslerimizi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nda servise koyduk. SAMULAŞ ayrıca bizim raylı sistem ve 100 civarında otobüsümüzü işletiyordu. Dolayısıyla biz, SAMULAŞ bünyesindeki otobüsleri Ulaştırma Daire Başkanlığı'na devrettik. Mecliste kararını aldık. Ulaştırma Dairemiz toplam 163 tane otobüsün yönetimini yapıyor" diye konuştu.

"Halk otobüslerini C plakaya kaydırdık"

Halk otobüslerinin devre dışı bırakıldığını açıklayan Başkan Demir, şöyle devam etti:

"163 tane otobüsü devreye alırken, Samsun'da var olan 106 tane halk otobüsünü de onlarla konuşarak devre dışı bıraktık. Onları C plakaya kaydırdık. Dolayısıyla otobüsleri yenilemeleri gerekiyordu. Klima sıkıntıları vardı. Engelli iniş, binişlerinde eksikler vardı. Zamanlama ve hat servis saatlerinde ciddi uyumsuzluklar baş göstermeye başlamıştı. Pandemi ve süreçle alakalı tabii otobüs işletmecilerimiz ciddi bir zarara uğruyorlardı. Halkımızın ulaşımında düzensizlikler olunca problemler gelişmeye başladı. Tek kalemde Ulaştırma Daire Başkanlığımızı yetkilendirmiş olduk. Dolayısıyla SAMULAŞ'ın içeriği değişti. Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz. Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak. SAMULAŞ'ı raylı sistemi işleten, onun bakımını yapan, sürdürebilirliğini sağlayan bir yapıya kavuşturuyoruz. Türkiye'ye örnek bir işletmeciliği sergileme hedefindeyiz."

"130 güvenlik sayısı 30'a inecek, çalışanlar mağdur edilmeyecek"

Raylı sistemin kendi giderlerini karşılayacak çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Demir, "Raylı sistem kendi giderlerini karşılayacak. SAMULAŞ'ta hem yönetim değişikliğini yaptık hem de şirket yapısını değiştiriyoruz. ASELSAN ile çalışıyoruz. Sistemde görevli 130 güvenlik görevlisi var. Bu sayı 30'a inecek. Güvenlikteki arkadaşları başka bir alana kaydıracağız. Çalışanlarımızdan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Mesela bizim Sevgi Kafe ile Amisos'u özelleştirdik. Oradaki çalışanlarımızı başka birimlere kaydırdık" şeklinde konuştu.

Başkan Demir, Enver Sedat Tamgacı'nın istifasıyla boşalan SAMULAŞ Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler'in getirildiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN