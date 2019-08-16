Başkan Demir: "Otopark sorunu çözülene kadar İstiklal Caddesi'ni trafiğe açacağız"

16.08.2019 16:14

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Otopark sorununu çözene kadar belli bir planlama dahilinde İstiklal Caddesi'ni geçici bir süre trafiğe açmayı düşünüyoruz" dedi.

Başkan Demir, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nin (Çiftlik) geleceğini planlamak amacıyla Çiftlik Caddesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihat Karahan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak'ın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Demir, açıklamalarda bulundu. Bilinen adıyla Çiftlik Caddesi esnafının yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Demir, "Yaşanan ticari mağduriyetin önlenmesi ve caddenin yeniden canlandırılması için çalışma başlattık" dedi.

Okullar bölgesi formülü

Caddede ticareti engelleyen en önemli unsurun otopark sıkıntısı olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Okullar bölgesini daha verimli alanlara taşıyarak, boşalacak alanın altını otopark, üstünü ise kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile temas halindeyiz. Lakin biraz zamana ihtiyaç var" diye konuştu.

"Otopark sorunu çözülene kadar"

Çiftlik Caddesi'nin trafiğe açılmasının esnafın ticaretini kısmen artıracağını vurgulayan Başkan Demir, "Önemli olan şey, caddenin trafiğe açılması değil, otopark probleminin çözülmesidir. Yapacağımız en büyük hizmet bu olacaktır. Otopark sorunu çözülene kadar caddeyi kısmen trafiğe açabiliriz. Sorun çözülünce tekrar kapatacağız" şeklinde konuştu.

Samsun'un bu ünlü ve güzide caddesini tabela ve yönlendirme levha çirkinliğinden, duba engellerinden temizleyeceklerini de kaydeden Başkan Demir, bütün bu çalışmaları belirli bir plan içerisinde gerçekleştireceklerini ve esnafın yüzünün güleceğini aktardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA