Başkan Demir, Omü Raylı Sistemde Deneme Sürüşüne Çıktı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3'üncü Etap OMÜ Kampüs İçi Raylı Sistem Hattı'nda yapılan test sürüşüne katıldı ve "Yakın bir süreçte hizmete girecek hattımız, Samsunlulara hayırlı olsun" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile diğer fakülte ve yüksekokullara kadar uzatılan 3'üncü Etap OMÜ Kampüs İçi Raylı Sistem Hattı'nda yapılan test sürüşüne katıldı. Başarıyla tamamlanan test sürüşünde güzergah incelendi.

Vatman koltuğuna oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son aşamaya gelen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in kullandığı tramvayla gerçekleştirilen kampüsler arası yolculuk sonrası Başkan Mustafa Demir, Metroray çalışanlarıyla bir araya gelerek tebrik etti. Başkan Demir daha sonra hastane istasyonunda inerek yapımı tamamlanan tüp geçit ve yürüyen asansörlerde incelemelerde bulundu.

Yeni hat ile ilgili bilgilendirmede bulunan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Üniversite hattının bir an önce devreye girip halkımızın hizmetine sunulmasıyla alakalı 31 Mayıs'ta yapılacak ihalemiz var. Biz ihalenin sonuçlanmasını beklemeden mevcut yapıyla bu işi nasıl çözeriz diye tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çalıştık. İnşallah Samsun'a yeni bir araç almadan hattı hizmete kavuşturmayı düşünüyoruz. Başkanımızın talimatıyla ilerleyen zamanlarda duyurularımızı yapacağız. İnşallah hattı en kısa zamanda devreye alacağız. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Demir: "OMÜ hattı kısa sürede açıklanacak"

Hattı en kısa zamanda hizmete sokacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Mevcut kapasiteyi ve imkanları daha iyi değerlendirerek verimliliği ön planda tutuyoruz. Genel müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımızın gayretleri neticesinde hattı üniversitenin hizmetine sunmuş olacağız. Doğrusu yolcu kapasitesine ilave noktasında çok ciddi anlamda tam sayıyı takribi olarak planlıyoruz. Taşıma kapasitesine ciddi anlamda ilave olacak ve raylı sistemin verimli kullanılmasına bu hat ciddi katkı sunacak. Sanıyorum Türkiye'de üniversiteler içerisinde raylı sistemin en çok katkı sağladığı kampüslerden birisi OMÜ Kampüsü olacak. Hastalarımız, öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimiz, hasta yakınlarımız bu hat sayesinde daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ayrıca Atatürk Bulvarı'nın trafiği de ciddi anlamda rahatlayacak. Dolayısıyla bizden önce yatırımına başlanmış bu hattın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de yaptığı açıklamada, "Bu imkanın Samsun için önemli olduğunu düşünüyorum. OMÜ ayrıcalıklı ulaşım bakımından özellikli bir konuma kavuşmuş oldu. Devletimize, sebep olanlara, işletecek yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Test sürüşüne ayrıca Metroray Genel Müdürü Cengiz Atalar ve SAMULAŞ çalışanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA