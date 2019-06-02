Başkan Demir: "Maksimum düzeyde çalışmalar yapıyoruz"

Samsun'da, Cumhur İttifakı'na gönül verenleri buluşturan iftar yemeğine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çocuklarımızı iyi bir geleceğe hazırlamak için maksimum düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda gecemizi gündüzümüze katıp şehrimize en iyi hizmeti verme gayreti ve arzusu içindeyiz" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Cumhur İttifakı'nın Samsun gönüllülerinden Türkan ile Celal Saral çiftinin Sevgi Kafe'de düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemek sonrası katılımcılara hitap eden Başkan Demir, Cumhur İttifakı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart seçimlerinin ardından Samsun'un kalkınması ve gelişmesi için büyük bir sorumluluk altına girdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "O zamandan bu zamana 2 aya yakın bir zaman geçti. Şundan emin olabilirsiniz, o gün ne söylediysem bugün aynı noktadayım. Sizlerin sorumluluğunuza, oy verme ve çalışma niyetinize halel getirecek bir duruş içinde olmayacağız. Buna benzer bir şey gördüğünüzde hiç tereddüt etmeden bizimle paylaşın. Tüm kadromuzla şehrimize ve ülkemize hizmet etmek için uğraşıyoruz. Çocuklarımızı iyi bir geleceğe hazırlamak için maksimum düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda gecemizi gündüzümüze katıp şehrimize en iyi hizmeti verme gayreti ve arzusu içindeyiz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir konuşmasında ayrıca, tüm konukların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve bayramın 1'inci günü saat 11.00'de Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılacak bayramlaşma programına davet etti. İftar yemeğine ayrıca Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, MHP Grup Başkanvekili Cemalettin Kola, meclis ve encümen üyeleri ile partililer katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA