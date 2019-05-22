Başkan Demir: "Kuzey Anadolu'nun Sanayi Üssü Olacağız"

Ladik ve Havza'da programlara katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "25 Mayıs'ta Havza'da 5 sanayi tesisinin temelini atıyoruz. 20 bin dönüme çıkartılacak Havza Organize Sanayi Bölge (OSB), Kuzey Anadolu'nun en büyüğü olacak" müjdesini verdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik'te iftarda halkla bir araya geldi, ardından Havza'da Ramazan Şenlikleri programına katıldı. Demir, Havza'da 3 gün sonra 5 fabrikanın temelini atacaklarını belirterek, bölgenin, Kuzey Anadolu'nun sanayi üssü olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik İbi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin toplu iftar programı katıldı. İlçeye gelişinde ilk olarak Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştiren Mustafa Demir, ilçenin sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'nun da eşlik ettiği Başkan Mustafa Demir, ziyaretin ardından İbi Mahallesi Merkez Cami Avlusu'ndaki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yakın ilgisiyle karşılanan Demir, vatandaşlarla kucaklaştı, sohbet etti.

Ladik'te 'çok müstesna' bir akşam

Hep birlikte açılan oruç ve yenilen yemeğin ardından mahalle sakinlerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Size söz vermiştik, sözümüzü tutup bu güzel Ramazan akşamında misafir olduk. Çok müstesna bir akşam yaşadık. İftar yemeğini organize edenlerden Allah razı olsun. Hanım kardeşlerimin ellerine sağlık. Bu iftar programını geleneksel hale getirelim. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Gece-gündüz demeden çalışıyoruz"

Ladiklilere, "Bayramdan sonra da sık sık geleceğiz" sözünü veren Demir, "Neler yapabileceğimizi birlikte planlayacağız. Seçimde sorumluluğu omuzlarımıza yüklendik. Niyetimizi bozmadan gece- gündüz çalışmaya başladık. Allah sözlerimizi hakkıyla yerine getirmeyi, dualarınızı almayı nasip eylesin. Genel sekreterimiz hizmetlerin başında olup gayret edecek. Fen işleri daire başkanımız, ekiplerimiz burada. İnşallah başarılı işlere imza atacağız" diye konuştu.

Havza'da Ramazan Şenliği

İftar programından sonra teravih namazı için Havza'ya geçen Başkan Mustafa Demir, namaz sonrası Kevser Cami avlusundaki Ramazan Şenliği etkinliğine konuk oldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in de katıldığı programda ilahiler söylenip semazen gösterileri yapıldı. Havzalılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, şunları söyledi:

"İftarda Ladik'teydik. Kevser Camisi'nde teravih kılmak, manevi atmosferinden istifade edelim istedik. Güzel de oldu. Muhteşem bir program hazırlamışsınız. Göz nurumuz yavrularımız tüm büyükleri ile bir arada. Ramazan'ın manevi atmosferi altında büyüyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum."

"Havzalılar, tarihe not edin"

Cumartesi günü Havza OSB'de 5 fabrikanın temelini atacaklarını müjdeleyen Başkan Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ilçeye gelişlerinin 100'üncü seneyi devriyesinde, 25 Mayıs'ta 5 sanayi tesisinin temelini atacağız. Havzalı hemşerilerim ve gençlerimiz, bu gelişmeyi tarihe not etsinler. Önce 10 bin dönüm gelecekte Havza, 20 bin dönümlük organize sanayi bölgesine sahip olacak. Yani Samsun merkezdeki bin 500 dönümlük sanayi bölgesinin 13-14 katı Havza'da hayata geçecek. Buradan ilan ediyorum, Havza OSB, Kuzey Anadolu'nun en büyük sanayi merkezi olacak. 25 Mayıs'ta da bunun temelini atacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA