BAŞKAN DEMİR,KAYSERİ'DE BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYINA KATILDI
BAŞKAN DEMİR, KAYSERİ'DE BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYINA KATILDI Günaydın, herkese önce sağlık ve huzur mutluluk bereket dolu bir hafta sonu diliyorum.
BAŞKAN DEMİR, KAYSERİ'DE BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYINA KATILDI
Günaydın, herkese önce sağlık ve huzur mutluluk bereket dolu bir hafta sonu diliyorum. Sayın Genel Başkanımız KEMAL KILIÇDAROĞLU başkanlığında Büyükşehir, il, ilçe, belde Tüm belediye başkanlarımızın katıldığı 3 günlük çalış tayımız başladı. Yerelden Genele iktidar.
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