Başkan Demir: "Kapımız herkese açık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demir: "Kapımız herkese açık"

Başkan Demir: 'Kapımız herkese açık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlediği 'halk günü' toplantılarında vatandaşlarla tek tek görüşen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kapımız herkese açık" dedi.

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlediği 'halk günü' toplantılarında vatandaşlarla tek tek görüşen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kapımız herkese açık" dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren salı ve perşembe günleri 'halk günü' düzenleyen ve makama gelen herkes ile görüşen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalışıyor. Her hafta 17 ilçeden gelen yüzlerce kişiyle tek tek görüşen Başkan Demir, sorunları not edip ilgili birimlere çözümlenmesi için talimat veriyor. Haftanın her günü sahada çalışmaları yerinde inceleyen sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, katılımcı ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Her zaman vatandaşlarla ve muhtarlarla bir arada olduklarını dile getiren Başkan Demir, "Gerek sahada gerekse halk günlerinde makamda her vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Samsunlulara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlenen toplantılarda onlarla bir araya geldiğimiz her ortamda, ne isteniyorsa tek tek not ediyoruz. Şehrimize yaptığımız her yatırımı vatandaşlarımızın istekleri ve beklentileri doğrultusunda yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun'un doğusundan batısına, ovasından dağına nerede yaşarsa yaşasın her vatandaşın talebini yerine getirmek için sürekli sahada olduklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti belediyeleri olarak 19 yıldır halkımızla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve güvenliği için şehirlerimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırladık, hazırlıyoruz. Her alanda potansiyeli olan şehrimizi sanayiden, trafiğe, istihdamdan, kentsel dönüşüme, kırsal altyapıdan, turizme kadar tüm ilçeleriyle birlikte 2023'e hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yol yapıyoruz, ulaşımı sağlıyoruz, kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Demir şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın söylediği gönül belediyeciliği bu. Sadece yol, altyapı gibi hizmetler değil, ihtiyaç sahiplerimizin de yanındayız. Evde bakım hizmetimizle yaşlılarımızın, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da dertlerine deva olmaya çalışıyoruz. Burada halkımıza, milletimize hizmet için bu makamlardayız. Allah rızasını gözeterek yaptığımız her iş, insanımızın duygu dünyasına hitap ediyor." - SAMSUN

Başkan Demir: 'Kapımız herkese açık'
Başkan Demir: 'Kapımız herkese açık'
Başkan Demir: 'Kapımız herkese açık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Demir: "Kapımız herkese açık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:28:06. #1.14#

title