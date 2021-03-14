Başkan Demir: "Kadına şiddet olayı bizi ciddi anlamda utandırdı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir annenin 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldüresiye darp edilmesiyle ilgili olarak, "Bu, ülkenin neresinde olursa olsun bir vahşettir.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir annenin 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldüresiye darp edilmesiyle ilgili olarak, "Bu, ülkenin neresinde olursa olsun bir vahşettir. Bu olay şehir olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizi ciddi anlamda utandırdı" dedi.

Başkan Mustafa Demir, kadına şiddet olayının bir 'vahşet' olduğunu belirterek, "Aklıma gelince tüylerim diken diken oluyor. Samsun'da oldu bu olay ama ülkenin neresinde olursa olsun bir vahşettir. Genç kızımızı gittim bizzat hastanede ziyaret ettim. Çok ciddi anlamda darbelere muhatap olmuş. Sağlığı şu anda gayet iyi" diye konuştu.

"Bu durum bizim ne insanlığımıza sığar ne bizim medeniyetimizde, kültürümüzde olan bir şey. Çok üzüldüğümü ifade ediyorum" diyen Başkan Demir şunları kaydetti:

"Şehir olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizi ciddi anlamda utandırdı. Başka bir yerde olsa dahi hepimiz için bu durum asla kabul edilemez. Farkındalığı arttırmak lazım. Bu konuda eğitimlere ciddi ağırlık vermek lazım. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek lazım. Toplum olarak hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Mahalle olarak, apartman, aile, akrabalar olarak hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Farkındalığı hızla geliştirmemiz gerekiyor. Böyle bir vahşet olamaz. Küçük kızını da ziyaret ettim. Şöyle düşünüyorum; 5 yaşına iniyorum, gözümün önünde anneme böyle bir şiddet uygulansa ömrüm boyunca bilinçaltında çok ciddi travma olabilirdi. Çocuğu severken, ilgilenirken onu görmüyorsunuz ama o çok üzücü bir durum. Bu durumu şiddetle kınıyoruz."

Canik ilçesinde bir hafta önce meydana gelen kadına şiddet olayında genç bir anne 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldüresiye darp edilmiş, olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Olay, sosyal medyaya yansımasının ardından Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Eski koca tutuklanırken, kadın ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL