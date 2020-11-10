Başkan Demir: "İşinizi geliştirmek için çaba sarf edin"
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Başkan Demir: "İşinizi geliştirmek için çaba sarf edin"

10.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:29
Başkan Demir:

Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin ve yönetim kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin ve yönetim kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Samsun ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette ilk olarak SAMGİAD Başkanı Onur Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri kendilerini tanıttı. Ardından Öztekin, dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Derneğimiz yaklaşık 150 üyesi olan Samsun'umuzun en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bizler hem üyelerimize, hem Samsun'umuza hem de ülkemize faydalı olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsun'umuz için yapılacak olan her türlü faaliyette yer almaya, kentimiz için olmamız gereken her yerde olmaya hazırız. Bu anlamda SAMGİAD olarak bizleri kabul ettiğiniz ve destekleriniz için yönetim kurulu ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Demir ise genç iş insanlarının bir arada olmasının önemli olduğunu belirterek, "Şehre ve insana değer katan bu tür yapılanmaları çok önemsiyoruz. Ziyaretiniz bizi memnun etti. Kapımız size her zaman açık. Şehrimiz için sürekli bir araya gelelim. Samsun adına olan görüş ve önerileriniz bizim için değerli. Önerilerinizi bize bildirin. Ben de geçmişte ticaret yapmış biri olarak, sizlere tavsiyem işinize odaklanın. İşinizi geliştirmek için çaba sarf edin" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir: 'İşinizi geliştirmek için çaba sarf edin'
Başkan Demir: 'İşinizi geliştirmek için çaba sarf edin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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