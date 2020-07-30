Başkan Demir'in kurban bayramı mesajı
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Başkan Demir'in kurban bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir'in kurban bayramı mesajı
30.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:20

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında; "Değerli hemşerilerim hepinizi saygı ile selamlıyorum kurban bayramımızın Ardahan da Türkiye de ve İslam aleminde huzur mutluluk ve sağlık içerisinde geçirmenizi diliyorum. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Kurban Bayramı vesilesiyle de hastalarımıza şifa yoksullarımıza deva ve herkesin aşının işinin olduğu güzel yarınlara kısmet olsun diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum, Kurban Bayramınızı kutluyorum "dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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