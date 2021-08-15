Başkan Demir, ilçelerde vatandaşlarla kucaklaşıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte ilçede bir dizi incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte ilçede bir dizi incelemelerde bulundu. Yapılan yatırımları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, gördüğü ilgi ve güler yüz nedeniyle Çarşamba halkına teşekkür etti.

Çarşamba ilçesindeki Yeşilova, Çatı, Yenikaracalı, Hürriyet, Aşağıdikencik ve Paşayazı mahallelerinde tamamlanan ve yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde gören Başkan Mustafa Demir, "17 ilçemizin sağlam ve kaliteli yollara sahip olması hedefiyle çıktığımız yolda durmadan çalışıyoruz" dedi.

Her gittiği mahallede çocuklara oyuncak veren vatandaşlarla selamlaşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sıkılmadık el, girmedik gönül bırakmayacaklarını dile getirdi. Tek amaçlarının vatandaşın gülen yüzünü görmek olduğunu ve bu doğrultuda aşkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, tüm mahallelerimizde acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Hizmetlerimizin kalitesi görüldükçe vatandaşlarımızın memnuniyeti de artıyor. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri yaptığımız halk günlerinde alınan taleplere de kısa sürede dönüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehirlerimizi 2023 vizyonuna taşımak için gece gündüz aşkla çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler, halkımızın istekleri bizim için çok değerli ve önemli. Biz söz verdiğimiz gibi ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. "

Merkez ve 17 ilçenin tamamında asfalt kaplama, beton yol, genişletme çalışmaları, bakım onarım gibi tüm çalışmaların kesintisiz sürdüğüne değinen Başkan Demir, "946 mahalledeki tüm yol ihtiyacını 2023'e kadar bitirmiş olacağız. İlçe yollarımız cadde gibi oluyor. Ulaşım sorununun ortadan kaldırılmasıyla vatandaşlarımız daha kaliteli ve konforlu yollara kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mahalle muhtarları ve vatandaşlar da acil konulardaki taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre