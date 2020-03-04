Başkan Demir İdlib şehidinin mezun olduğu okulda

04.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:23

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İdlib Şehidi Eyüp Gülaştı'nın 2012-2014 döneminde okuduğu Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ile buluştu.



Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek konferans verdi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken devamında aralarında Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 2012-2014 dönemi öğrencilerinden İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'nın da bulunduğu şehitler için, hazırlanan video izlendi. Konuşmasına öğrencilik yıllarına dair anı ve tecrübelerini anlatarak başlayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, öğrencilere ilham verici şahsiyetler üzerinden tavsiyeler verdi. Öğrencilik döneminde zor şartlara rağmen hafızasında mutlu bir dönem olarak hatırladığını belirten Demir, günümüz koşulları ile mukayese ederek öğrencilere azmin ve gayretin önemine değindi. Öğrencilere kendisinin de bir zamanlar bu sıralardan geçerek ulaştığı şehadet makamının önemini vurgularken, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerin, önemli pozisyonlarda tüm Müslümanlara ve insanlığa mihmandar olması temennisiyle sözlerini noktaladı.



Programın sonunda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e, 2016 yılında Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettiğinde öğrencilerle çektirdiği fotoğraf hediye edildi. Hediyenin çok anlamlı olduğunu belirten Demir, maddi ve manevi anlamda öğrencilerin yanında olduğunu ve desteklerini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA