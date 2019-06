Başkan Demir: "Hizmetlerimiz Türkiye'ye örnek olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme AK Parti İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, her anlamda Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, "Samimiyet ve iyi niyet insanları memnun eder" dedi.

Başkan Mustafa Demir, 'iadeyi ziyaret' programları kapsamında AK Parti Terme İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı İbrahim Ar ve partililerle bir araya gelen Başkan Mustafa Demir, Terme'nin ve Samsun'un 5 yıl içerisinde çok önemli atılımlara sahne olacağını söyledi.

Samimiyet ve iyi niyet yeter'

Başkan Demir, "Büyükşehir ve ilçe ayrımını kaldırıp hep birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Sizlerin her birinizin katkısını da alarak, tüm imkanlarımızı da kullanarak çok çalışacağız. Yapacağımız her icraat, her eylem Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz. Samimi ve iyi niyetli olmak yetiyor. Böylelikle hizmet ettiğimiz insanların memnuniyeti oluşuyor" diye konuştu.

"Başkan Demir çağ atlatacak"

Ziyarette konuşan AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar, Başkan Mustafa Demir'e ziyareti için teşekkür ederek, "Bakanlık tecrübesi de bulunan sayın Başkanımızın Büyükşehir'e, Samsun'a çok büyük katkıları olacak. Başkanımızın yapacağı hizmetler ve yatırımlar Büyükşehir Belediyesinde yeni bir çağ başlatacak. Bizler de Terme ve Termeliler olarak bu durumdan istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti'nin 'çok büyük bir aile' olduğuna vurgu yaparak, "Başkanımızın bilgi, birikim ve tecrübesinden faydalanacağız. Yapacağı hizmetler, yatırımlar ile ilçelerimizde kalkınma hamleleri başlayacak. Bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Rabb'im bu güzel birlikteliğimizi bozmasın" açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da Mustafa Demir'in, partinin Samsun'da 'kurucu il başkanı' olduğunu hatırlatarak, "Başkanımız önümüzdeki süreçte her yönüyle şehrimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ilçelerimizde ve Büyükşehirde göreceğiz" görüşlerine yer verdi.

Terme Belediyesini ziyaret

Başkan Mustafa Demir, ilçe teşkilatı sonrası belediyeye geçerek Başkan Ali Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Demir, "31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiğiniz çaba ve ortaya konulan başarı takdiri hak ediyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda sizlere başarı diliyorum" şeklinde konuştu.

Parti teşkilatı ve belediye ziyaretleri sırasında Termelilerle de buluşan Başkan Mustafa Demir, kendisine gösterilen yakın ilgiye teşekkür etti. - SAMSUN

