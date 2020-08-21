Başkan Demir: "Herkesin hayatına dokunacak projeler hazırlıyoruz"
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Başkan Demir: "Herkesin hayatına dokunacak projeler hazırlıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak projeler hazırladıklarını söyledi.

Başkan Demir:
21.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:15

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak projeler hazırladıklarını söyledi.

Başkan Mustafa Demir, kentteki tüm mahalleleri tek tek ziyaret edip, çalışmaları yerinde inceliyor. Demir, Kulacadağ Elalan Mahallesi'nde yaptığı konuşmada hedeflerinin Türkiye'nin en güzel şehri Samsun'u, her anlamda hak ettiği yere taşımak olduğunu söyleyerek, "7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak projeleri hazırlıyoruz. Belediye her zaman sizin yanınızdadır. Tamamlanan projeleri de tek tek ihaleye çıkıyoruz. Bizden önce hizmet edenlere de teşekkür ediyoruz. Biz devraldığımız bayrağı çok daha iyi bir noktaya taşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesi Kulacadağ Elalan Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Ergün Tuğrul, mahalle muhtarı Yusuf Yalçınkaya ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Genişletilerek, 2 bin 600 metre yol yapıldığını ifade eden Başkan Demir, "950 mahallemizde bütün yollarımızı böyle yapacağız" diye konuştu.

1110 kilometre yolu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Nisan ayında çalışmaya başladık. 4 ayda 700 kilometreyi geçtik. Samsun'dan İstanbul'a kadar yol yapmış olduk. Yıl sonunda, İstanbul'dan bir de Ankara'ya döneceğiz. Seneye de 950 mahallede yine İstanbul-Ankara yolculuğu yapacağız. Yani Samsun'daki bütün mahallelerin yolları bitmiş olacak. Böyle bir gayretin içindeyiz" şeklinde konuştu.

17 ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve 42 ayrı ekiple sahada olduklarını da dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimler noktasında Samsun'un, tarihinde kendileriyle birlikte bir dönüm noktası yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizden önce hizmet edenlere de teşekkür ediyoruz. Biz devraldığımız bayrağı çok daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Bu bayrağı da Allah'ın izniyle diğer şehirlerin zor ulaşacağı bir noktaya dikeceğiz. Türkiye'de kırsal altyapıyı ilk bitiren şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil Samsun olacak. Seçimden önce 950 mahallemizde tüm yollarımızı tamamlamış olacağız. Biten yerlere gidip bakınız. Nereden nereye geldiler. İki araba yan yana geçemeyen yerlerde köy içleri bile çift şerit oldu. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."

Hedeflerinin Türkiye'nin en güzel şehri Samsun'u, her anlamda hak ettiği yere taşımak olduğunu söyleyen Başkan Demir, "7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak projeleri hazırlıyoruz. Belediye her zaman sizin yanınızdadır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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