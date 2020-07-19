Başkan Demir: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"
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Başkan Demir: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı.

Başkan Demir:
19.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:03

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. Yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Demir, "Durmuyoruz, ekiplerimiz daima iş başında. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu hem esnaf ziyaretleri yaptı hem de yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek birim sorumlularından bilgi aldı. Atakum ilçesi Lozan Caddesi'nde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Demir, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Canik ilçesine geçerek Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Gençay ile birlikte Toygar Mahallesi'nde tamamlanan ve Kestanepınar Mahallesi'nde de yapımı süren sathi kaplama çalışmalarını inceledi.

Ardından Tekkeköy ilçesindeki Sıtmasuyu, Kahyalı, Yağbasan ve Esençay mahalleleri ile 23 Nisan Bulvarı'nda devam eden çalışmaları inceleyen ve sahada görev alan çalışma arkadaşlarına da başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya'da eşlik etti. İlçede yapımı tamamlanan Namazlı Mahallesi'ndeki bin 700 metrelik ve Dalbahçe - Uzunlu grup yolundaki 3 bin 200 metrelik sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, şehrin her noktasındaki ulaşım ağını konforlu hale getirmek için ekiplerin seferber olduğunu ifade etti.

Altyapı noktasında Samsun'u sorunsuz bir il haline getirmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Durmuyoruz, ekiplerimiz daima iş başında. Yılsonuna kadar hedeflediğimiz bin 100 kilometrelik yolu tamamlayacağız. Bir plan ve program çerçevesinde ilerliyoruz. Çok çalışıyoruz ve inanarak yapıyoruz. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Yapılan çalışmaları yerinde görüyor, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini alıyoruz. Hizmetlerimiz aksamadan ve durmadan devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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