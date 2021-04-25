Başkan Demir Havza'da tamamlanan yolları inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Havza ilçesini ziyaret ederek kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Havza ilçesini ziyaret ederek kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir beraberinde Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ile Havza'da Çeltek, İmircik ve Ağcamahmut Mahallesi'ni ziyaret ederek burada yapımı tamamlanan yol çalışmasını inceledi.

Başkan Demir ve beraberindekiler Çeltek Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak amacı ile satın alınan Sekizgöz Un Fabrikası ve yanındaki evde incelemelerde de bulundular. Demir, ziyaretler esnasında çocuklar ile sohbet ederek onlara kitap hediye etti ve çok okumaları tavsiyesinde bulundu. Geçirmiş olduğu kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Zengin'in ailesine de taziye ziyareti yaptılar.

Başkan Demir kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde çalışmalara devam edildiğini belirtti. Muhtar Zengin'in ailesineyse, "Değerli muhtarımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum. Genç yaşta bir kardeşimizi kaybetmek bizleri üzdü. Samsun Büyükşehir olarak her zaman yanınızdayız" diyerek taziyelerini iletti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, " Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir ile ilçemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. İncelemelerimiz sırasında geçtiğimiz günlerde vefat eden Ali Zengin'in baba evine taziye ziyaretinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ilçemize gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı