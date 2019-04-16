Başkan Demir: "Halkımızın Desteği Bize Güç Veriyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halkımızın sevgisi, desteği bize şimdiden büyük güç veriyor. Samsun'u Samsunlularla birlikte yöneteceğiz" dedi.

Samsunlular, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki mesaisine başlayan Mustafa Demir'e "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletiyor.

Geçen hafta Perşembe günü makam koltuğuna oturan Mustafa Demir, adeta Samsunluların ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesine gelen çok sayıda vatandaş, makamında ziyaret ettikleri Başkan Demir'e hayırlı olsun dileklerini iletiyor. Vatandaşlar Başkan Demir'e, "Samsunumuzun önünde artık yepyeni bir dönem var. Bu yeni dönemde sizler ve ekibiniz ile Samsunumuzun çok önemli hizmet ve yatırımlara kavuşacağına inanıyoruz" dediler.

Halkın yoğun ilgisine teşekkür eden Mustafa Demir ise, "Samsun için yeni bir başlangıca imza attık. Vatandaşlarımızın ilk günden sevgisi, desteği şimdiden mutluluk ve moral kaynağımız oldu. Her zaman söylediğim gibi Samsun'u Samsunlularla yönetmek için yola çıktık ve kolları sıvadık. Gelecek güzel günlere hep birlikte uzanacağız. Halkımızın sevgisi, desteği bize şimdiden büyük güç veriyor. Samsun'u Samsunlularla birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA