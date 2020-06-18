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Başkan Demir: "Ekonominin temelini esnaf oluşturuyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi 100.Yıl Bulvarı'nda esnaf ziyareti yaptı.

Başkan Demir:
18.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:32

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi 100.Yıl Bulvarı'nda esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla selamlaşarak "Hayırlı ve bereketli kazançlar" dileyen Başkan Demir, fiziksel mesafe ve maske konusunda da hassas olmalarını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sık sık esnaf ziyaretleri yaparak sorun ve taleplerini dinliyor. Bugün de İlkadım ilçesi 100.Yıl Bulvarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, "Hayırlı ve bereketli kazançlar" diledi. Başkan Demir sosyal mesafe ve maske takılması konularındaki hassasiyete dikkat çekti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallara herkesin uyması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Virüs salgını tamamen ortadan kalkana kadar alınan tedbirlere uymak hepimizin görevidir. Sizlerin talep ve önerileri bizim için değerli. Her fırsatta hemşirelerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu anlamda her zaman onların yanındayız. Telefonum 24 saat açık. Bir sıkıntınız olduğunda anında arayın. Belediyemize randevusuz gelebilirsiniz. Sosyal medyadan yazabilirsiniz, telefondan arayabilirsiniz. Bana ulaşma konusunda asla tereddüt yaşamayın" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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