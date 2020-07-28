Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı
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Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, telefonla arayarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı
28.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:10

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, telefonla arayarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Başkan Mustafa Demir, son günlerde telefonla arayarak şahsı ve belediye bürokratlarının adını kullanıp 'yardım ve bağış' talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi. Bu tür kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Başkan Demir, "Gerek benim gerekse belediyemizin hiçbir birimi ve bürokratının böyle bir talebi söz konusu değildir. Şahsım, belediye ve belediye bürokratlarının adını kullanarak yardım isteyenlere itibar edilmemesini, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmasını rica ediyorum. Ayrıca böyle talepte bulunanları emniyet güçlerine bildirmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili yetkili kurumlara şikayette bulunduğumuzu ve olayın takipçisi olduğumuzu da belirtmek isteriz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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