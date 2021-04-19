Başkan Demir'den yatırımlara inceleme
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Başkan Demir'den yatırımlara inceleme

Başkan Demir'den yatırımlara inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Asarcık ve Havza ilçelerinde hizmete giren altyapı yatırımlarını yerinde inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Asarcık ve Havza ilçelerinde hizmete giren altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu Asarcık ve Havza ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Asarcık'ta Kesealan, Akyazı, ve Yeşildere başta olmak üzere çok sayıda mahallede tamamlanan ve devam eden beton yol ve su yatırımlarını yerinde takip eden Başkan Demir, Musaağa-Yeşildere Mahallelerini birbirine bağlayan 5 bin 800 metre uzunluğundaki beton grup yolunu hizmete açtı.

Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve SASKİ Asarcık şube müdürlüğü yetkililerini dinleyen Başkan Demir, yatırımların planlanan tarihlerde bitirilmesini isteğini yineledi. Mahalle ziyaretlerinde çocuklara kitap ve oyuncak hediye eden Başkan Demir, Asarcık'tan sonra da Havza ilçesinde yapımı devam eden 353 araçlık mekanik otopark inşaat alanını ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçedeki trafik ve otopark sorununun bu yatırımla büyük oranda çözüleceğini kaydetti. - SAMSUN

Başkan Demir'den yatırımlara inceleme
Başkan Demir'den yatırımlara inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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