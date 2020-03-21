Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon
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Mustafa Demir, Samsun

Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon

Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon Başkan Demir telefonla tek tek aradı, Samsun Büyükşehir ekipleri ev ev dolaştı Samsun Büyükşehir Belediyesi korona virüsü salgınına karşı önlemleri artırarak sürdürürken Başkan Mustafa Demir, yaşlı vatandaşları telefonla arayarak onlara,...

21.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:27
Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon

Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon

Başkan Demir telefonla tek tek aradı, Samsun Büyükşehir ekipleri ev ev dolaştı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi korona virüsü salgınına karşı önlemleri artırarak sürdürürken Başkan Mustafa Demir, yaşlı vatandaşları telefonla arayarak onlara, "İhtiyaçlarınız için bizi arayın" diye seslendi. Büyükşehir'e bağlı Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri ekipleri ise yaşlıları evlerinde ziyaret ederek maske, kolonya ve eldiven dağıttı.

Samsun Büyükşehir, yaşlıların yanında

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı ilk günden itibaren önlemlerini alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, özellikle 65 yaş üstü yaşlılar için seferber oldu. İl genelinde okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez de evleri tek tek ziyaret ederek çeşitli sağlık malzemeleri dağıttı.

Başkan Demir'den telefon trafiği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise güne, yaşlılarla telefon görüşmeleri yaparak başladı. Yaşlı vatandaşlara ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Mustafa Demir, daha sonra korona virüsüne karşı çeşitli uyarılarda bulundu. Yaşlı vatandaşlara, "Evinizden zorunlu olmadıkça çıkmayın" diye seslenen Başkan Demir, "Başta sizler olmak üzere kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızda etkisini daha fazla hissettiren korona virüsüne karşı etkin önlemler alınması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bizlere düşen ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

"Salgın bitene kadar evden çıkmayın"

Korona virüsü ile mücadelede vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara ve kişisel hijyene dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Başkan Mustafa Demir, telefonda ayrıca, "Korona virüsü salgını geçene kadar çok önemli bir durum olmadıktan sonra kesinlikle dışarıya çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa belediyemizin Çözüm Merkezi'ni arayın. Bizler size her konuda yardımcı olacağız. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Demir telefon açtığı vatandaşlara ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

Büyükşehir ekiplerinden ev ziyaretleri

Başkan Mustafa Demir'in görüşmelerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri yola çıkarak yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ekipler, içerisinde maske, kolonya, eldiven gibi hijyen ürünlerinin bulunduğu paketleri teslim ettiği yaşlı vatandaşlara, korona virüsü konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca, "Her konuda ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Bunun için belediyemizin Çözüm Merkezi'nin 0362 431 10 12 numaralı telefonunu aramanız yeterli" bilgisini de verdi.

"Başkandan Allah razı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kendisini aramasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 90 yaşındaki Kore Gazisi Suat Öztanır, "Başkanımızın beni arayarak, 'Yakın zamanda ziyaret edeceğim' demesi beni son derece mutlu etti. Devletimizin yetkili insanlarıyla görüşmek büyük bir şereftir. Yakın zamanda ameliyat olmuştum. Pansuman yaptırmam gerekiyordu, onu söyledim başkanımıza. O da sağ olsun doktor da gönderdi. Bizleri düşündüğü için başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Şehit annesinin memnuniyeti

Telefonla yaptığı arama için Başkan Mustafa Demir'e ve ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayan belediye personeline teşekkür eden Şehit Polis Memuru Secaattin Gürlek'in 79 yaşındaki annesi Sevim Gürlek ise, "Başkanımız arayarak, 'Bir ihtiyacınız var mı? Derhal yerine getirelim' dedi. Virüsten dolayı evde durmamız gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın selamını iletti. Ben de memnun oldum. Cumhurbaşkanımıza da, başkanımıza da duacıyım. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon

Kaynak: İHA

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Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon

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