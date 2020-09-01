Başkan Demir'den Rektör Ünal'a tebrik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Demir'den Rektör Ünal'a tebrik

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Demir'den Rektör Ünal'a tebrik
01.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:48

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a başarılar dileyerek yeni görevinin üniversite ve Samsun için hayırlara vesile olmasını diledi. Rektör Ünal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuğuna teşekkür etti.

Samsun'a yapılan hizmetleri üst noktalara taşıyacak konu ve iş birliklerinin konuşulduğu ziyaretin sonunda Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a tablo takdim ederken Rektör Ünal da Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e üniversiteyi temsilen hediye takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Emrah Didem Soydan Deniz Akkaya Demet Akalın
Spor Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Demir'den Rektör Ünal'a tebrik - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 12:27:19. #1.15#
title