Başkan Demir'den ortak akıl vurgusu

ÇARŞAMBA, SAMSUN (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yerli ve milli üretim ile Samsun'un ve ülkemizin ekonomisini kalkındırmak için çalışan iş insanları ile bir araya geldi. Ardından ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru'nun ev sahipliğinde dernek üyeleri ile buluşan Başkan Mustafa Demir, daha sonra Çarşamba ilçesine geçerek yapılan yatırımları inceledi. Beraberinde Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte Aşıklı-Bayramlı-Saraç mahalleleri grup yolu ve Soğucak-Gülyazı mahallesi grup yolunda devam eden çalışmaları yerinden takip etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba ilçesindeki incelemelerinin ardından Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ile birlikte Atakum İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Hafta sonu hem yatırımları inceleyen hem iş insanları ile buluşarak şehrin ekonomisine dair fikir alışverişinde bulunan Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelere değinerek şöyle konuştu:

"Samsun ekonomisine katkı sunma gayreti içerisindeyiz. Yerelden kalkınmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak çok nitelikli, kaliteli, vizyoner çalışmalar yapıyoruz. El ele vererek şehrimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Siyaset üstü bir yaklaşımla Samsun'umuza hizmet ediyoruz. Şehrimizin geleceği için yaptığımız veya yapmayı planladığımız çalışmayı Samsun'umuzun iş insanları, derneklerimiz, ticaret ve sanayi odamız, ticaret borsamız ve diğer ilgili tüm paydaşlarımızla beraber ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Geleceğin şehrini ortak akıl ile inşa edeceğiz. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet