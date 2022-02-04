Başkan Demir'den Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıya kınama - Haberler
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Başkan Demir'den Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıya kınama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir'den Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıya kınama

Samsun'un İlk adım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı.

ARDAHAN (İHA) - Samsun'un İlk adım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı. Çirkin saldırının ardından Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kınama mesajı yayınladı.

Samsun'da Milli Mücadele'nin sembollerinden Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırının ardından hem kent hem sosyal medya Atatürk etrafında kenetlendi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de yayınladığı mesaj ile Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına ve anısına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Başkan Demir, "Samsun'da Ata'mızın Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyorum. Bize ve gelecek nesillere ışık tutan Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımız gibi bu ilkelerin en büyük koruyucusu olmaya devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Faruk Demir, Ardahan, Samsun, Yerel, Haber

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