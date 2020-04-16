Başkan Demir'den okullar açılınca öğrencilere 'bowling' sözü
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Mustafa Demir, Ziya Selçuk, Güncel

Başkan Demir'den okullar açılınca öğrencilere 'bowling' sözü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den okullar açılınca bir liseye gidip pencereden öğrencilerle beraber ıslık çalacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a destek geldi.

16.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:15
Başkan Demir'den okullar açılınca öğrencilere 'bowling' sözü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den okullar açılınca bir liseye gidip pencereden öğrencilerle beraber ıslık çalacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden, "Hayaller gerçeklerin provasıdır. Hayal kurmasak gerçeği bu kadar güzel olmaz mutlu anların. Öğretmenlerimize, velilerimize, çocuklara gün içinde küçük bir oyun. Ben başlatayım. Okullar açılınca bir liseye gidip pencereden gençlerle beraber ıslık çalacağım. Siz ne yapacaksınız?" diye sordu.

Birçok belediye başkanı da bu soru üzerine zincir halinde okullar açılınca yapmak istedikleri söyleyip diğerlerine bu soruyu iletmeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öğrencilerle beraber kano yarışı yapıp Karadeniz'i renklendireceğini söylediği paylaşımında Mustafa Demir'e, "Değerli başkanım siz ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

"İddialıyım, kaybeden pideleri ısmarlar"

Hilmi Güler'e karşılık Bakan Selçuk'un bu girişimine katıldığını belirten Mustafa Demir ise okullar açılınca öğrencilerle beraber bowling oynayacağını ifade etti. Bowlingde iddialı olduğunu söyleyip yüklediği fotoğraflarla göstermekten de geri durmayan Başkan Demir, "Hilmi Başkanım, hayal ediyor ve inanıyorum. Kıymetli Bakanımız Ziya Selçuk'un başlattığı bu girişime ben de katılıyorum. Okullar açılınca öğrencilerimizle birlikte bowling oynayacağız. İddialıyım, kaybeden pideleri ısmarlar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e de bu soruyu sormaktan geri durmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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