Başkan Demir'den Mahalle Başkanlarına: "Hakkımı Helal Etmem"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesindeki AK Parti'li mahalle başkanlarına seslenerek, "Eksiğim varsa şahsen herkes bana iletsin. Ben de eksik görüp iletmeyene hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Samsun'da, Atakum ilçesindeki AK Parti'li mahalle başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Mahalle başkanlarını makamında kabul eden Başkan Demir, "Eksiğim varsa bana şahsen iletmenizi istiyorum. Eksiklerimi görüp bana iletmeyene hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kapımız her zaman açık"

Mahalle başkanları ve meclis üyeleriyle sürekli irtibat halinde olacaklarını ifade eden Mustafa Demir, "İlçe belediyesinin hizmet alanları belli. Yapıp yapamayacakları belli. Belediye hizmetleri noktasında elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tüm mahalle başkanlarımıza ve meclis üyelerimize kapımız her zaman açık. Vatandaşın hizmet talepleri doğrultusunda imkan nispetinde aktif olacağız ve sürekli birlikte olacağız" diye konuştu.

"Olumsuzlukları bana bildirin"

"Önümüzdeki seçim dönemine şimdiden hazırlanalım" çağrısında bulunan Başkan Mustafa Demir, "Sizler mahallelerde bizim adımıza sorumlusunuz. Biz de burada sizin adınıza görev yapıyoruz. Hizmetlerin hepsinin bir anda yapılması söz konusu değil. Onlar kayda alınır. Ne zaman yapılacağı tespit edilir. Bu diyaloğu kurmamızda da fayda var. Sizden bir ricam daha var. Önümüzdeki seçim dönemi için şimdiden gayret edelim. Gücümüzü birleştirelim. Özellikle büyükşehirin çalışmaları ile ilgili bulunduğunuz yerde olumsuz bir ifadeye rastladığınızda not alın, bize iletin. Eksiğim varsa şahsen herkes bana iletsin. Bende eksik görüp iletmeyene hakkımı helal etmiyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA