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Başkan Demir'den kız öğrencilere anlamlı destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir'den kız öğrencilere anlamlı destek

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, üniversite okuyan kız öğrencilerine maddi destekte bulunmak amacıyla televizyon programında sahne aldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, üniversite okuyan kız öğrencilerine maddi destekte bulunmak amacıyla televizyon programında sahne aldı.

Özel dinleti kapsamında 2 saat boyunca birbirinden güzel eserler seslendiren Başkan Demir, bu davranışıyla başta öğrenciler olmak üzere herkes tarafından büyük takdir topladı. Bir televizyon programında hazırladığı geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı olan Belediye Başkanı Faruk Demir, müzik severleri adeta mest etti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Faruk Demir, Üniversite, Ardahan, Yerel, Haberler

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