23.08.2019 19:22

Başkan Demir'den 'kanalizasyon' ve 'su zammı' açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Denize atık su akıtılması arızadan kaynaklandı"

"Su kararı benim şahsi kararım değil"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclis toplantısında, denize kanalizasyon akıtılması ve su zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı son toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Başkan Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 28 gündem maddesi, 1 tanesi oy çokluğuyla olmak üzere meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

"Terfi sistemlerimizin tamamını gözden geçiriyoruz"

Mecliste açıklamalarda bulunan Başkan Demir, Samsun'da bu yıl terfi istasyonundan denize akıtılan bir miktar atık suyun olduğunu söyledi. Ancak bu miktarın geçmiş yılların en azı olduğunu ifade eden Demir, "Geçmiş yıllarda bu dönemden çok daha fazla akıtıldı. 3 nolu istasyonda sadece 1 gün oldu. Oradaki motorlar arızalandı. Değiştirilmesi için orada bir su miktarı oluyor. Onun mutlaka boşaltılması gerekiyor ki burayı tamir edesiniz. Bundan kaynaklı. Başka da olmadı. Terfi sistemlerimizin tamamını yeni ekip ve SASKİ gücüyle birlikte bu işi çok iyi bilen bir teknik ekiple birlikte gözden geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 10 yılı aşkın bir sürede teknolojisi eskimeyecek, hiçbir arıza ve aksaklığa sebebiyet vermeyecek üzere çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık" diye konuştu.

"Su kararı benim şahsi kararım değil"

Belediyenin denetlendiği takdirde başarılı olacağını belirten Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Belediye denetlendikçe sürekli kendini yeniler. Şunu samimiyetle ifade ediyorum. SASKİ'yle ilgili biz bir su düzenlemesi yaptık. Ocak ayında alınan yüzde 15 indirimi geri verdik. Peki, o indirim yapıldığında SASKİ aylık 1,5 milyon zarar ediyordu. Ne kadar eklendi ona, 5 milyona çıkartıldı. Peki, bu 5 milyonu biz faizle aylık 2-3 faizle mi alıp kapatalım. Aldığımız kararı gördünüz. Müsaviydi. Yani sıfıra sıfır getirecek bir karar. Yüzde 15 indirimi çıkarsanız arada yüzde 6'lık bir fark var. Yüzde 6'lık fark ocak ayından mayıs ayına kadar geçen sürede geliyor. O eklendi üzerine. Hatta hiç o indirim yapılmamış olsaydı su fiyatından daha düşük bir yerde bizim şu anda su fiyatımız. Samsun'daki bütün atık su elektrikle motorla atık terfi istasyonlarından organize sanayinde derin deşarj yapılıyor. Aylık 4,5 milyon elektrik parası ödüyor. Neden? Tamamı terfi edilerek atılıyor. Yüksek kotlarda bizim binalarımız var. Cazibeyle yüzde 70'i bizim 3. istasyona götürmek mümkün. Şimdi onun hesabını yapacağız. Güzergah üzerine bir çalışma yapacağız. İçme suyumuz ağırlıklı olarak Çakmak Barajı'ndan geliyor. Tamamı terfiyle pompajla geliyor. Şimdi Taflan'daki istasyonumuz da devreye girdi. Arıtmada arıtıyoruz, derin deşarj yapıyoruz. Aslında bizim su alanlarımız Yeşilırmak ve Kızılırmak olmak üzere kurulan sistemi işletme maliyeti yüksek. Ortalama itibari ile kırsal kesimde bizim özellikle su fiyatı düşük. 1 lira. İnsanların yüzde 150 dediği ne? Yıllardan beri hiç dokunulmayan saat bakım bedeli. Saat okuma bedel değil. Birçok şehirde o miktar 1 litre su ücretidir. Peki, o niye alınıyor? 10 yılda bir o saatlere bakım yapmak zorunda. Onun için alınıyor. Bizim saatlerimizin bakımı çok ciddi anlamda ihmal edilmiş. Ödenek olmadığı için. Bu kararı mecliste birlikte aldık. Benim şahsen aldığım bir karar değil ama bizim önerdiğimiz bir karar. Meclisimiz de buna destek verdi. Oy çokluğuyla alınmış bir karar. Bunu beni hedef alınarak kullanılmasını anlarım. Ama şehre ve insanlarımıza zarar verecek kadar kullanılmasını asla anlayamam. Buradan iyi niyet çıkmaz. Buradan harika bir Samsun çıkmaz."

Kaynak: İHA