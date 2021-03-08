Başkan Demir'den kadına şiddet tepkisi: "Bir insan nasıl bunu yapabilir, hala inanmakta zorluk çekiyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü, kadına yönelik şiddet ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapıldı. 45 gündem ve gündem dışı maddelerin bulunduğu meclis toplantısında tüm maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Mustafa Demir, toplantıdan önce kadın meclis üyelerine ve belediye çalışanlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Demir ayrıca Samsun'da meydana gelen ve Türkiye'nin gündemine oturan kadına yönelik şiddet olayı, Kovid-19 vaka sayısında Türkiye'de birinci sırada olunması konusu ve diğer konularına değindi.

"Belediye olarak şiddet uğrayan kızımızın ve ailesinin yanındayız"

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayına değinen Başkan Mustafa Demir, "Ülkemizdeki dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim medeniyetimizde kadınların değeri ve önemi malum. 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' düsturu ile bugün burada varız. Geçen gün Samsun'da bir kızımız, 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 5 yaşındaki çocuğunun önünde vahşet derecesinde bir şiddete maruz kaldı. Şiddetle kınıyoruz. Kızımızı ve ailesini ziyarete gittim. Bir insan nasıl bunu yapabilir hala inanmakta zorluk çekiyorum. Türkiye'nin birçok noktasında böyle olaylar olabiliyor ama şehrin belediye başkanı olarak da büyük hicap duyduk. Söylenecek söz yok. Üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kızımızın sağlık durumu iyi. 5 yaşındaki çocuğumuz çok tatlı bir çocuk. Belediye olarak her zaman kızımızın ve ailesinin yanındayız. Bizim sorumluluğumuz olan bu kentte kadına şiddeti yok etmek için elimizden gelen her şeyi bugüne kadar yaptık ama görüyoruz ki bu konuyla ilgili toplumda çok büyük bir farkındalık oluşturup, şu anda olmayan ama olma potansiyeli taşıyan tüm bireylerimize ulaşmamız gerekir. Üzerimize düşen noktasında hep beraber ilave gayret, enerji ve çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. Keşke böyle bir durum yaşanmasıydı" dedi.

"Karla mücadele konusunda büyük bir sınav verdik"

Geçen günlerde tüm ili kaplayan kar yağışı ilgili de konuşan Mustafa Demir, "Karla mücadele konusunda Samsun'da geçmişte 17 ilçeye bir anda eş değer şekilde çok ciddi bir kar yağışı oldu. Bazı yerlerde ve özellikle üst kesimlerde 1,5 metreyi aşan kar yağışı oldu. İlçe belediyelerimizle birlikte çok kısa süre içerisinde büyük bir özveriyle çalışan belediye ekipleri kısa sürede yollar ulaşıma açıldı. Bu hizmet için ben de tüm çalışanlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda şehir olarak büyük bir sınav vermiş olduk" diye konuştu.

"Kovid-19 konusunda Sağlık Bakanlığı koordinatörü ile bir değerlendirme yaptık, artışın asıl kaynağının bulunması gerekiyor"

Samsun'daki virüsün artış sebebinin bulunması gerektiğine de değinen Demir, şunları söyledi:

"Korona virüs oranı şu anda Karadeniz Bölgesi'nde yüksek. Dolayısıyla Samsun daha ön planda gözüküyor. Bunu bilimsel olarak Sağlık Bakanlığımızın koordinatörüyle bir değerlendirme yaptık. Şu anda Samsun'da çalışma devam ediyor. Bu artışın asıl kaynağının bulunması gerekir ki bunun azalımına da oradan başlamak gerekir. Samsun bölgenin merkezi. Birçok insanın fırsat bulduğunda çevre illerden geldiği bir şehir. Bir de bu dönemlerde kış mevsiminde akraba ziyaretleri çokça yapıldı. Aile içinde de olsa temizlik, maske ve mesafe kuralına dikkat etmek gerekiyor. Maske çok büyük etken. Sürekli maske takılması gerekiyor. Bu kurallara dikkat edildiğinde bulaş büyük oranda engelleniyor. Samsun'daki vakaların daha çok aile içerisinde olduğunu görüyoruz. Buna sürekli dikkat çekiyoruz, kurullardan sürekli kurallar çıkıyor. Biz de belediye olarak o kurallara uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı