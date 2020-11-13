Başkan Demir'den ikinci el oto esnafına: "Belediye her konuda yanınızda"
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Başkan Demir'den ikinci el oto esnafına: "Belediye her konuda yanınızda"

13.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:48
Başkan Demir'den ikinci el oto esnafına:

İkinci el otomobil esnafı ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir araya gelerek çok modern bir site veya mevcudun yanında olabilirse belediyeden talep ederseniz kamulaştırma ile orayı genişletmek mümkün. Belediye her konuda yanınızda" dedi.

İkinci el otomobil esnafı ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir araya gelerek çok modern bir site veya mevcudun yanında olabilirse belediyeden talep ederseniz kamulaştırma ile orayı genişletmek mümkün. Belediye her konuda yanınızda" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün ikinci el otomobil sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ile Bayraktepe'de bir araya geldi, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Samsun'un bölgenin merkezi ve Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Demir, sanayi alanıyla ilgili ikinci el otomobilcilerin sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Sizlerle ilgili her zaman söyledim, belediyemizin imkanı var. Bir araya gelerek çok modern bir site veya mevcudun yanında olabilirse belediyeden talep ederseniz kamulaştırma ile orayı genişletmek mümkün. Bunlar ancak sizin bir araya gelip talep etmenizle olur. Belediye her konuda yanınızda" diye konuştu.

"Allah'ın izniyle hepsini başaracağız"

Sanayi ile ilgili tüm problemleri çözeceklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir, özellikle alt yapı noktasındaki sorunları ortadan kaldıracaklarını vurguladı. İlkadım, Örnek, 19 Mayıs ve Organize Sanayi alanlarında yapılacak altyapı çalışmalarıyla o bölgeleri 2021 yılında ihya edeceklerini söyleyen Başkan Demir, "Samsun'un her noktasında gece-gündüz çalışıyoruz. Minibüs terminalini yapacağız. Subaşı projesini ihale ettik. Otopark problemlerini çözüyoruz. Ulaşımda çok ciddi sıkıntı var. Onunla ilgili Aselsan ile çalışıyoruz. Bunlar önemli çalışmalar. Ama Allah'ın izniyle hepsini yapıp başaracağız" ifadelerini kullandı.

2021'de 1400 km yol hedefi

Kentsel dönüşümle ilgili önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Demir, bu konuyu tarihe gömecek şekilde çalışmalar yapıldığını ve ihale edildiğini vurguladı. Samsun'un tüm mahallelerinde altyapıyı bitireceklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl 1300 kilometre yol yaptıklarını ve önümüzdeki yıl 1400 kilometre yol yapacaklarını belirterek, 2023 yılı sonuna kadar tüm mahallelerin alt yapısını tamamlayacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlyas Gün

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