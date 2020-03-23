Başkan Demir'den 'Evde kal' çağrısı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendirdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bu virüsten korunmak için Ardahan halkımızdan rica ediyorum evde kalalım" dedi.

Başkan Demir açıklamasında; "Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve medyamızın yayınlamış oldukları bildirilerde bu krizi önlemenin en birinci kuralı evde kalmak. Mecburi olarak işimiz olmadığı müddetçe lütfen evimizden çıkmayalım. Çıktığımız zamanda da kimseyle temas etmeyelim. Gıda ihtiyaçlarımıza öncelik verelim. Ardahan olarak bu krizi, bu virüsü en az hasarla atlatmamızın yolu kimseye temas etmeden evimizde kalmaktır. Bu büyük bir krizdir, yoksa devletimiz kimsenin eve kapanmasını istemez. Biz daha yolun başındayız, dünyada ölü sayısı 11 binin üzerine çıktı. Dünya mücadele ediyor ve bunların birçoğu da gelişmiş ülkeler. İnşallah en kısa sürede aşısı bulunur ve bu krizden, virüsten biran önce kurtuluruz. Biz Ardahanlılar olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Merkezi hükümetimizden gelen genelgelerin tümü Valiliğimiz başkanlığında oluşturulmuş olan kurul olarak yerine getiriyoruz. Sizlerden ricamız çocuğunuzu, kendinizi düşünüyorsanız özellikle 60 yaş üzerinde ki yurttaşlarımızın bu krizde yardımcı olmalarında ki olmazsa olmazı evden çıkmamak. Evimizde yapmamız gereken bir sürü iş vardır, bu vesileyle onları yapalım ve Ardahan olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim. Belediye olarak gereken önlemleri alıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Onlara minnettarız, çünkü en çok onlara ihtiyacımız var. Hep hastalarla yüz yüzeler, onlarda bir can. Ardahan sağlık örgütü dünde çok iyi çalışıyordu, bu virüs zamanında da çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bu virüsten korunmak için Ardahan halkımızdan lütfen rica ediyorum evde kalalım" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA