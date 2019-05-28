Başkan Demir'den dragon bot sporcularına övgü Açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı'nı ağırlayan Başkan Mustafa Demir, "Sizler tıpkı 100 yıl önceki Kurtuluş Mücadelesi'ndeki ruh gibi Türk milletinin birlikteliğinin gücünü tüm dünyaya gösterdiniz" dedi.

19 Mayıs 1919'un 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul'dan devraldıkları bayrağı 830 kilometre kürek çekerek Samsun'a ulaştıran Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, Başkan Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Tıpkı 100 yıl önceki gibi

Anakentspor Kulübü Başkanı Kadir Koçak'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Mustafa Demir, "Sizin yaptığınız spor ve 830 kilometre kürek çekerek gerçekleştirilen yolculuk büyük bir meşakkat istiyor. Tüm sporcular olarak birlik ve beraberlik halinde harekete etmeniz gerekiyordu. Sizler de bunu en güzel şekilde başardınız. Yüreklerinizi birleştirerek birlik ve beraberlik halinde tüm güçlüklerin üstesinden gelineceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Tıpkı 100 yıl öncesinde 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi. Her birinizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Teşekkür belgesi ve hediyeler

Ziyaret sonunda Başkan Mustafa Demir tarafından Dragon Bot Takımı'na 'teşekkür belgesi' ve sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ve Dragon Bot Ekibi'nin Antrenörü Zafer Benli de Başkan Mustafa Demir'e Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin maketini hediye etti. Birlikte hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında ziyaret sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA