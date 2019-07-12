Başkan Demir'den 'Demokrasi Zaferi'ne davet

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm Samsunlu hemşehrilerimizi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, valiliğimiz öncülüğünde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize davet ediyorum. Demokrasi zaferimizi hep birlikte kutlayalım" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz Pazartesi günü tüm yurtta kutlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Samsun Valiliğinin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının da katkılarıyla düzenlenecek ve gün boyu sürecek programları kamuoyuna açıkladı.

15 Temmuz 2016 günü FETÖ'cülerin gerçekleştirdikleri ve 248 kişinin şehit, 2 bin 196 vatandaş ise yaralanmasına yol açan hain askeri darbe girişimi, 3'üncü yılını geride bıraktı. TBMM kararı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz'da Samsun Valiliği bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumlarının da katılımı ve desteğiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz'da gün boyu sürecek etkinliklerle ilgili bir açıklama yaptı.

Şehitliklere ziyaret, Büyük Cami'de mevlit

Etkinliklerin saat 11.00'de Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitliklerin ziyaretleriyle başlayacağını bildiren Mustafa Demir, "Saat 12.00'de ise Büyük Cami'de Mevlid-İ Şerif ve hatim duası okunacak. Etkinliklerimiz, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te açılışını yapacağımız 15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi ile devam edecek" diye konuştu.

"Gecenin karanlığından sabahın aydınlığına"

Saat 19.30'da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenleyeceklerini belirten Başkan Demir, "İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştireceğimizi bu yürüyüşe tüm halkımızı davet ediyorum. Vatanımız ve demokrasimizin gecenin karanlığından sabahın aydınlığına çıkmasını sağlayan 15 Temmuz şehitlerimiz anısına yapılacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nde buluşalım" şeklinde konuştu.

Gece yarısı demokrasi nöbeti

Yürüyüş sonrası saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılacağını da açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Burada Demokrasi ve Milli Birlik Programı'nda halkımızla buluşacağız. Saat 00.13'te ise sala okunması, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ezgi dinletisi ve tutulacak demokrasi nöbeti ile etkinliklerimiz sabah namazı programı ile son bulacak" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'un kahramanı Türk milleti

"15 Temmuz günü tüm Samsunluları demokrasi zaferine, vatanın da, iradenin de milletin olduğunu bir kez daha ispatlamaya davet ediyorum" diyen Mustafa Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz, Türklerin tüm dünyaya bir kez daha ne kadar asil, cesur ve kahraman bir millet olduklarını gösterdikleri tarihtir. 15 Temmuz, bir büyük demokrasi zaferinin, fedakarlığın zaferidir. Bu zaferin arkasında tanklara, uçaklara meydan okuyan gazilerimiz ve şehitlerimiz vardır. Bu zaferin arkasında tüm milletimiz vardır. 15 Temmuz bir kez daha, bu milletin bir ferdi olarak daima gurur duyabileceğimizin ispatıdır. 15 Temmuz'da bu millet, Türkiye'nin, önünde hiçbir engel tanımadan yoluna devam edeceğinin de ispatıdır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, 15 Temmuz gecesi vatan haini FETÖ'cülerin karşısında kanlarıyla kahramanlık destanı yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin, vatanımız geleceği, bekası, huzuru için tüm kahramanlarımızı bir kez daha yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA