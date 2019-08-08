Başkan Demir'den belediyeye borcu olanlara çağrı

08.08.2019 11:08

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediyeye borcu olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, borç ödemesinde taksitle ödeme kolaylığı sunulduğunu bildirdi.

Belediye borçlarını tahsil etmenin kendisinin asli görevi olduğunu, bu görevi yapmadığı taktirde suç işlemiş olacağını aktaran Demir, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Ardahanlı hemşehrilerim, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Belediyemize çevre temizliği, arsa, arazi, bina, emlak, ilan, reklam, eğlence, zabıta cezaları, işgaliye, su borçları bulunan vatandaşlarımıza yönelik taksitli ödeme imkanı sunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, belediyemizin geçmişe yönelik alacaklarıyla ilgili olarak Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyemizi uyardı. Uyarıda belediyenin alacaklarını tahsil etmediğiniz için görevi kötüye kullanarak, kamu zararı oluşturduğumuz bildirildi. Hatta bu suçun cezasının 6 aydan başlayarak 3 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtildi. Ben, kanunun öngörüsünü bir kenara bırakarak, şunları ifade etmek istiyorum. Ardahan'daki yurttaşlarımız, belediyeden hizmet alıyorlar, bunun karşılığında herkese çevre temizliği, arsa, arazi, bina, emlak, ilan, reklam, eğlence, zabıta cezaları, işgaliye, su borçları vs. borçları bir kısım borçlar doğuyor. Yurttaşlarımızın bir kısmı elbette borcunu zamanında ödüyor. Bir kısmı ise maalesef 10 yıldır ödememiş. Buna aldığı hizmetin karşılığını ödeyen vatandaşlarımız müsaade eder mi? Ayrıca Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı benden ve benden öncede uyarmış bu hususta. Belediye başkanının görevi 5393 sayılı kanun 38. Maddesinde belirtilmiş ve diyor ki; Başkan belediyenin gelir ve alacaklarını tahsil ve takip etmek zorundadır. Ben bu takip ve tahsil etmedikten sonra ne oluyor, görevi kötüye kullanmak ve kamuyu zarara uğratmaktan mahkum olacağım demek oluyor. Sizlerden ricam belediyemize ve şahsımıza gelip farklı yaklaşımlarla ben borcumu ödemem teklifinde bulunmayınız. Ödenmezse kanun size de, bize de gereğini yapar. Biz bağlı olduğumuz İçişleri Bakanlığına sorduk, sadece taksitlendirmeleri uzata biliyoruz meclis kararıyla. Yoksa biz meclis kararıyla ana para ve faizle ilgili indirim yapardık. Yasa diyor mümkünatı yok, bu kamu alacağı. Kendi alacağında her şey yapabilirsin ama kamunun alacağında hiçbir yetkimiz yok. Mutlak bu işlemlerinizi yerine getiriniz, aksi halde hukuki süreci ben değil kim olursa olsun hangi meclis ile belediye çalışana olursa olsun kanunlar çerçevesinde başlatılmak zorunda kalınacaktır. Bu açıklamayı zorunlu olarak yapmış olduğumu bildirir hepinize saygılarımı sunarım" - ARDAHAN

Kaynak: İHA