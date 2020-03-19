Başkan Demir'den Bakan Selçuk'a 'simitli' destek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a o gün için 81 ilde 81 okula Samsun simidi göndereceğini açıklayarak destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a o gün için 81 ilde 81 okula Samsun simidi göndereceğini açıklayarak destek verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün akşam yaptığı paylaşımla okullar açıldığında ilk teneffüsün o güne özel olarak 40 dakika olacağını duyurdu. Selçuk'un paylaşımında, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadeleri yer aldı.

Bakan Ziya Selçuk'un bu açıklamalarının ardından birçok özel ve kamu kurum ve kuruluşu da yaptıkları açıklamalarla bakana destek verdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de bu kampanyaya Samsun simidi ile katıldı. Başkan Mustafa Demir yaptığı duyuruda, "40 dakikalık teneffüs simitsiz olmaz. Pidemiz de meşhurdur ama çocuklarımızın sıcak sıcak yemeleri için Samsun'a bekleriz. 81 ilimizdeki 81 okulumuza Samsun simidi bizden" sözlerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA