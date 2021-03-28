Başkan Demir'den Ankara çıkarması
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Başkan Demir'den Ankara çıkarması

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Başkan Demir'den Ankara çıkarması

SAMSUN (İHA) – Ankara'ya ziyaretinde bakanlarla görüşmeler yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunumuz için olumlu adımlar atıldı" dedi.

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SAMSUN (İHA) – Ankara'ya ziyaretinde bakanlarla görüşmeler yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunumuz için olumlu adımlar atıldı" dedi.

AK Parti'nin 7. Büyük Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara'ya giden ve ardından çeşitli temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, önemli görüşmelere imza attı.

İlk olarak Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilerek yeniden MKYK listesinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Demir, daha sonra şehrin başta sanayi olmak üzere, çevre, teknoloji ve ekonomik gücünü daha ileriye taşımak için Ankara'da yoğun bir mesai yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile verimli birer toplantı yaparak Samsun'daki çalışmalarını anlatan Başkan Demir, sanayi sitesi, akıllı kent, çevre ve ulaşım, Güneş Enerji Santrali ve Rüzgar Enerji Santrali gibi önemli başlıkları ele aldı.

Ziyaretlerine Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın da eşlik ettiği Başkan Mustafa Demir, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Genel Sekreter İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak'ın da katıldığı ziyaretlerde, Samsun'da yapımı devam eden ve yapılacak projeler için fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bakanlarımızın şehrimize olan desteğini her zaman yakından hissettik. Ankara'da yaptığımız görüşmeler de çok olumlu geçti. Samsunumuz için olumlu adımlar atıldı. Şehrimizi yarınlara emin adımlarla taşımak için çalışmaya, üretmeye ve planlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir'den Ankara çıkarması
Başkan Demir'den Ankara çıkarması
Başkan Demir'den Ankara çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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