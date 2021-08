Başkan Demir: "Çok çalışarak hizmet üretiyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çok çalışarak hizmet ürettiklerini söyledi.

Halk günü kapsamında her hafta salı ve perşembe günleri vatandaşları belediyede ağırlayan Başkan Demir, "Çok çalışarak ve üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var; halkımızın daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi.

7'den 70'e tüm Samsunlularla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sorunlarını dinleyip taleplerini tek tek not alıyor. Randevusuz her vatandaşın salı ve perşembe günleri makama gelerek görüştüğü Başkan Demir, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın sorunlarına çözüm yolları arıyoruz. Her kesimden vatandaşımızın gelip bizi ziyaret etmesinden son derece memnunuz. İmkanlarımız ölçeğinde yapabileceğimiz her türlü katkıyı vatandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sorunları çözüme kavuşturmak için gayret ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Biz her zaman halkımızın içinde olmak durumundayız. Haftanın iki günü makamda diğer günler sahada her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Mahalle mahalle gezerek sorunları yerinde tespit ediyor, projeleri yerinde inceliyoruz. Bütün birimlerimizle sorunların çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Halk günlerinde de hem muhtarlarımızın hem de vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Çok çalışarak ve üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var; halkımızın daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı