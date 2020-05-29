Başkan Demir: "Camilerin ve cemaat olmanın kıymetini bilmemiz gerekiyor" Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza ara verilen camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza ara verilen camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden açıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyük Cami'de fiziksel mesafe kurallarına uyarak cemaatle birlikte namazını kıldı.

Pandemi nedeniyle cemaatle ibadete ara verilen camiler, 74 gün aradan sonra cuma namazı ile birlikte cemaate kavuştu. İçişleri Bakanlığı'nın, 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle cuma namazının kılınacağı camileri belirlenmesi üzerine vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazını kıldı.

"Allah, bizlere tekrar cemaat olmayı nasip etti"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Büyük Cami'de cemaatle birlikte namazını kılarak dua etti. Namaz sonrası Başkan Demir, gönül selamı ile vatandaşların cumalarını tebrik ederek, "Allah, bizlere tekrar cemaat olmayı nasip etti. Bu ayrılığın bizim için ne anlam ifade ettiğini iyi bilmemiz lazım. Cemaat olmanın önemini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnşallah tekrar eskisi gibi, kuralları kaldıracak şekilde cemaat olup cuma namazı kılmayı Allah bizlere nasip etsin" dedi.

Başkan Mustafa Demir, daha sonra Büyük Cami'nin restorasyon çalışmaları süren kısımlarında incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA