ARDAHAN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİR, BU AKŞAM DÜZGÜN TV' DE

Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir. Düzgün TV' de yayınlanan "Filiz Kaynak ile Yarına Umut" isimli Canlı Yayınlanan programa katılacaktır. İyi Seyirler 14 Aralık 2021: (Salı) Bu Akşam: Türkiye saatiyle 21. 00: Orta Avrupa 19. 00: İngiltere 18. 00 de.

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