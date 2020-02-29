Başkan Demir, birim müdürleriyle toplantı yaptı
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Başkan Demir, birim müdürleriyle toplantı yaptı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

29.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:29
Başkan Demir, birim müdürleriyle toplantı yaptı

Belediye Başkanı , birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, birim amirleriyle belediye çalışmaları değerlendirildi ve baharla birlikte başlayacak olan çalışmalarla ilgili istişare edildi.


Başkan Demir, bahar mevsimiyle birlikte çalışmalara yoğunluk vereceklerini belirterek, planlanan çalışmaların öncelik sıralamasına göre tek tek gerçekleştirileceğini kaydetti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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