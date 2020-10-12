Başkan Demir: "Ayrım yok, hizmet var"
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Başkan Demir: "Ayrım yok, hizmet var"

12.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:04
Başkan Demir:

Samsun'un tüm ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hizmet bizim görevimiz. İmkanlarımız doğrultusunda ayrım yapmadan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Samsun'un tüm ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hizmet bizim görevimiz. İmkanlarımız doğrultusunda ayrım yapmadan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesi Güney Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Burada yapılan 4 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demir, mahalle girişinde coşku ile karşılandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin de yer aldığı programda konuşan Başkan Demir, "Yollarımızın eksiği ne varsa tamamlayacağız. Atakum'da ilçe belediyesi olarak Cemil Deveci başkanım ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz protokolü yaptık, yollara düştük. Ayrı gayrı yok, zamanımızı sizlere hizmet yaparak geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kırsal alt yapıyı ilk bitiren şehir Samsun olacak"

Kırsal alt yapıyı Türkiye'de ilk bitiren şehir olacaklarına vurgu yapan Başkan Demir, "Hizmet noktasındaki plan ve programımızı 31 Mart seçimleri öncesinde yapmıştık. 950 mahallenin tamamının yol ve su gibi alt yapı sorunlarını çözeceğimize dair taahhütte bulunduk. 5 yıl olarak planladık ama 4 yıldan kısa sürede bitirmiş olacağız. Yakakent, Terme, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Asarcık, Kavak ve Havza'yı gelecek yıl bitiriyoruz. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü'yü de 2022'de bitireceğiz. 42 ekiple şuan sahada çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ulaşılmadık tek bir kişi bile bırakmayacağız"

Samsun'un 17 ilçesi ile birlikte koordineli bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ulaşılmadık tek bir vatandaş bırakmamak için gece-gündüz çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Merkez ilçelerimizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na yeni bir proje hazırladık. Yalı Kafe'nin olduğu yere çok şahane bir proje hazırlıyoruz. Bunun dışında akıllı şehir uygulamalarımız, kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Tüm insanlarımızın hayatına dokunma derdindeyiz. 17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik. Birlik ve beraberlik, imkanları verimli kullanmak, vatandaşla iletişim kanallarını açmanın neticesi bu. Yaptığımız çalışmaları sürekli yerinde inceliyoruz." - SAMSUN

Başkan Demir: 'Ayrım yok, hizmet var'
Başkan Demir: 'Ayrım yok, hizmet var'
Başkan Demir: 'Ayrım yok, hizmet var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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